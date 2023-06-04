Ливень в Краснодаре: трамваи больше 30 минут стояли из-за подтопления в районе ж/д моста на улице Вишняковой

Сильный дождь обрушился на Краснодар утром 4 июня. Из-за разгула стихии подтоплен ряд улиц, произошли аварийные отключения электричества, а также наблюдались сбои в работе общественного транспорта.

Так из-за подтопления в районе железнодорожного моста на улице Вишняковой в 6:40 остановилось движение трамваев.

«Простой составил 32 минуты», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП КТТУ.

В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по сообщениям местных жителей в соцсетях, в настоящее время подтопления наблюдаются на улицах Красной, Российской, Тургенева, Дальней, Московской. Также подтоплены дороги на улицах Черкасской, Образцова, Петина, Одесской, Рашпилевской, Гаврилова и Монтажников.

На дорогах города работает водооткачивающая техника.