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Ливень в Краснодаре: водооткачивающая техника ликвидирует локальные подтопления

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/liven-v-krasnodare-vodootkachivayushhaya-tehnika-likvidiruet-lokalnye-podtopleniya
Ливень в Краснодаре: водооткачивающая техника ликвидирует локальные подтопления
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мощный ливень обрушился на краевую столицу ранним утром 4 июня. На улицы вышла водооткачивающая техника.

Спецтехника ликвидирует локальные подтопления на дорогах. Сообщается, что в случае необходимости к работе готовы приступить 20 машин и аварийная бригада по содержанию насосных станций.

Ситуацию на улично-дорожной сети круглосуточно отслеживают сотрудники Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС.

При ЧС нужно звонить по телефону 214-33-36 или 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение о ливнях в Краснодарском крае продлили до 5 июня. Синоптики прогнозируют сильный дождь, ливни с грозами и градом, а также усиление ветра до 20-25 м/с.

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