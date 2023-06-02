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До 5 июня продлили штормовое предупреждение о ливнях в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-5-iyunya-prodlili-shtormovoe-preduprezhdenie-o-livnyah-v-krasnodarskom-krae
До 5 июня продлили штормовое предупреждение о ливнях в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным синоптиков, сильные дожди с грозами будут идти на Кубани еще несколько дней.

Днем 3 июня и до конца суток, а также 4 и 5 июня местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с.

На реках Мостовского, Лабинского, Курганинского, Отрадненского районов, а также на реках Черноморского побережье в Геленджике и в Туапсинском районе ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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