Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае 2 июня утром ожидается туман, днем — гроза

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-2-iyunya-utrom-ozhidaetsya-tuman-dnem-groza
В Краснодарском крае 2 июня утром ожидается туман, днем — гроза
Фото пресс-службы администрации Сочи

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июня в регионе будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

В отдельных районах ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-22 м/с. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью составит 13…18 °С. В юго-восточных предгорных районах ночью будет прохладно — 10…15°С, в горах — 6…11 °С.

Днем в крае воздух прогреется до 21…26°С, в горах — до 15…20 °С.

На Черноморском побережье ночью температура воздуха составит 14…19 °С, днем — 21…26 °С.

До конца суток 2 июня в Краснодарском крае сохраняется штормовое предупреждение, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: после сильных дождей в Краснодарском крае подтопило 12 домов и 41 двор.

Статьи
Что сделать, чтобы быстро восстановить севший голос
Что сделать, чтобы быстро восстановить севший голос
Что скрывает пляж: эксперт рассказал об опасности песочных пляжей
Что скрывает пляж: эксперт рассказал об опасности песочных пляжей
Рак желудка: профилактика, лечение и прогнозы
Рак желудка: профилактика, лечение и прогнозы
Какие бывают обезболивающие и как их правильно принимать
Какие бывают обезболивающие и как их правильно принимать
Кому и почему нельзя есть мороженое
Кому и почему нельзя есть мороженое
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях