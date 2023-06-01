В Краснодарском крае 2 июня утром ожидается туман, днем — гроза

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июня в регионе будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

В отдельных районах ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-22 м/с. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью составит 13…18 °С. В юго-восточных предгорных районах ночью будет прохладно — 10…15°С, в горах — 6…11 °С.

Днем в крае воздух прогреется до 21…26°С, в горах — до 15…20 °С.

На Черноморском побережье ночью температура воздуха составит 14…19 °С, днем — 21…26 °С.

До конца суток 2 июня в Краснодарском крае сохраняется штормовое предупреждение, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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