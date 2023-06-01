Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

После сильных дождей в Краснодарском крае подтопило 12 домов и 41 двор

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-silnyh-dozhdej-v-krasnodarskom-krae-podtopilo-12-domov-i-41-dvor
После сильных дождей в Краснодарском крае подтопило 12 домов и 41 двор
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Ливни с градом обрушились на Кубань 31 мая. Из-за выпадения осадков в реках поднялся уровень воды.

В результате в Новокубанском районе подтопило Новокубанск и поселок Прикубанский. Вода зашла на 33 придомовые территории в 10 домов. Резкий подъем уровня воды наблюдали в реке Горькая балка. В подтопленных домах воду уже откачали. Уровень воды в реках района в норме.

Подтопления также произошли и в Крыловском районе. В селе Шевченковском вода зашла в 2 дома и 8 придомовых территорий. Кроме того, подтопило спортзал школы № 4. Вода со всей территории уже сошла.

В Новокубанском и Крыловском районах после подтоплений работают комиссии по обследованию территорий, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: на Армавир 31 мая обрушился ливень с градом. Из-за непогоды водители спрятались под деревьями на обочине, чтобы сохранить свои автомобили. В городе подтопило улицы, в том числе тоннель на Новороссийской, в районе Мясокомбината и Автобана, а также Ефремова.

Статьи
Что такое рассеянный склероз: симптомы и лечение
Что такое рассеянный склероз: симптомы и лечение
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 июня
5 главных ошибок при выполнении планки
5 главных ошибок при выполнении планки
Чем кормить ребенка в период ЕГЭ для концентрации внимания и придания сил
Чем кормить ребенка в период ЕГЭ для концентрации внимания и придания сил
Кардиолог перечислила основные меры профилактики инсульта
Кардиолог перечислила основные меры профилактики инсульта
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях