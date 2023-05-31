В Армавире начал идти ливень с градом. Видео

Погода в городе резко испортилась днем 31 мая. Крупный град выпал в разных районах Армавира.

Очевидцы сняли на видео непогоду в Армавире и выложили в соцсети. На кадрах видно, что в городе идет сильный дождь с градом. Из-за этого водители спрятались под деревьями на обочине, чтобы сохранить свои автомобили.

Кроме того, из-за ливня в Армавире подтопило улицы, в том числе тоннель на Новороссийской, в районе Мясокомбината и Автобана, а также Ефремова. Видимость на дорогах заметно снизилась. Водителей просят быть внимательней и аккуратней, чтобы избежать ДТП.

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