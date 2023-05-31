Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 2 июня

По прогнозу синоптиков, в связи с прохождением фронтальных разделов циклона в ближайшие дни — 1 и 2 июня на Кубани продолжат идти сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

Из-за выпадения осадков в юго-восточной части Краснодарского края ожидается подъем воды в горных реках. Уровень воды может превысить неблагоприятные отметки в Лабинском, Отрадненском, Мостовском и Курганинском районах.

В связи с прогнозируемой непогодой действующее с 20 мая штормовое предупреждение на Кубани продлили до 2 июня. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры безопасности и внимательно следить за изменениями погодных условий. При возникновении ЧС нужно звонить по номерам: 101 или 112, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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