В Курганинском районе из-за грунтовых вод частично разрушился обводной канал

Это произошло вечером 29 мая в районе улицы Островского в Курганинске.

По данным МЧС, в результате высокого уровня грунтовых вод произошло частичное разрушение обводного канала. Специалисты перекрыли обводной канал и полностью ограничили поступление воды на улицы Островского и Гастелло, а также начали обустраивать дополнительный отводной канал в реку Кукса.

К 22:00 29 мая на улице Островского было подтоплено 20 придомовых территории, на улице Гастелло — 8 придомовых территорий.

К работам было привлечено 20 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате интенсивных осадков в Лабинском, Курганинском, Новокубанском и Кущевском районах 26 и 27 мая подтопило 1 тыс. 320 придомовых территорий и 520 домов. Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 31 мая.