Во время разгула стихии в четырех районах Краснодарского края подтопило 520 домов

Реки вышли из берегов в ряде муниципалитетов Кубани в последние двое суток. В регионе с 20 мая действует штормовое предупреждение.

В результате интенсивных осадков в Лабинском, Курганинском, Новокубанском и Кущевском районах 26 и 27 мая подтопило 1 тыс. 320 придомовых территорий. Вода зашла в 520 домов, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Во всех районах, где произошли подтопления, организовали работу по откачке воды из домов, подвалов и придомовых территорий. Последствия подтоплений ликвидируют 148 человек и 37 единиц техники.

В данный момент в Курганинске остаются подтопленными 43 приусадебных участка. В Лабинске работы по откачке воды завершили поздно вечером 27 мая.

В Лабинском, Курганинском, Новокубанском и Кущевском районах работают 27 оценочных комиссий. По данным на 9:00 28 мая члены комиссий составили 245 актов о подтоплении домов. Работа продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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