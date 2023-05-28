Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 31 мая

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни — 29, 30 и 31 мая на Кубани ожидается комплекс метеорологических явлений. В регионе будут идти сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. При этом, 29 мая в отдельных районах края будет идти очень сильный дождь.

Из-за выпадения большого количества осадков в эти дни на юго-востоке Кубани ожидается подъем уровней воды в горных реках. Так, в Отрадненском, Кавказском, Курганинском, Лабинском, Новокубанском, Гулькевичском, Усть-Лабинском и Мостовском районах уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок.

В связи с прогнозируемой непогодой на Кубани штормовое предупреждение, действующее с 20 мая, продлили до 31 мая.

Жителям и гостям края в ближайшие дни рекомендовали соблюдать необходимые меры предосторожности и внимательно следить за изменениями погодных условий. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам телефона: 112 или 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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