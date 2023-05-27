От жителей Лабинска поступило около 300 обращений по вопросам ликвидации последствий подтопления

В городе продолжаются комиссионные обходы домов, расположенных в нижней части.

«Учитывая, что основные последствия стихии пришлись на городское поселение, объезжаю подтопленные территории Лабинска. Побывал в районе Семсовхоза. На Армавирском шоссе организовано дежурство дорожно-патрульной службы, транспортное сообщение не нарушено. Также продолжаются комиссионные обходы домовладений нижней террасы города. Уже обследовано и составлено более 70 актов», — написал глава Лабинского района Владимир Забураев в Telegram.

Он отметил, что уже поступило около 300 обращений.

«По всем интересующим вопросам жители города могут обращаться в администрацию Лабинского городского поселения по тел. 3-10-49. Также напоминаю, что для обращений работает районный телефон: 3-06-88. По нему в данный момент подано 21 заявление», — добавил Забураев.

Сейчас наблюдается положительная динамика снижения уровня воды. В реке Кукса уровень снизился на 30 см, в Невольке — на 10 см. Работа по ликвидации последствий ЧС продолжается.

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