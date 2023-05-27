В Лабинском районе 18 комиссий обследуют дома после подтоплений

В связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений 26 мая на территории района ввели режим ЧС.

«По городскому поселению на 10:00 всего подано 162 заявления, из них: вода вошла в 76 домов, в 11 — вода в подвальных помещениях, в оставшихся — вода на придомовой территории или в огородах. Уровень воды в домах не превышал 10 см, за исключением объектов по улице Пушкина № 28 (порядка 40 см) и № 41 (около 15 см)», — написал глава района Владимир Зубарев в Telegram.

Он отметил, что продолжается откачка воды.

«В районе созданы 18 комиссий по обследованию домовладений, проводится подомовой обход, составляются акты. В район прибыл оперативный штаб Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Благодарю краевые власти за помощь и поддержку. Все местные службы и ведомства прикладывают максимальные усилия для скорейшей нормализации жизнедеятельности наших земляков. Сейчас лично проеду по пострадавшим территориям, при необходимости скорректирую работу служб», — добавил Зубарев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из подтопленных домов хутора Северного в Лабинском районе эвакуировали 11 человек.