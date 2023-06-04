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Затяжной ливень 4 июня превратил улицы Краснодара в реки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zatyazhnoj-liven-4-iyunya-prevratil-ulitsy-krasnodara-v-reki?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Затяжной ливень 4 июня превратил улицы Краснодара в реки
Фото t.me/krd_tipich_ru

Сильный дождь в краевой столице не прекращается с раннего утра 4 июня. Видеозаписи с подтопленных улиц местные жители публикуют в соцсетях.

Сообщают, что «плывут» улицы Красная, спортивная деревня на Западном обходе, Российская,  Тургенева, Дальняя, Московская. Также подтоплены дороги на улицах Черкасской, Образцова, Петина, Тургенева, Одесской, Рашпилевской, Гаврилова и Монтажников.

«На Российской без изменений, смело можно запускать речной трамвай», — сообщают очевидцы в Telegram.

В МЦУ Краснодара прокомментировали, что все заявки переданы специалистам департамента транспорта. Заявки на откачку воды можно оставить по телефонам 214-33-36 или 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мэрии сообщили, что на улицах Краснодара с раннего утра 4 июня работает спецтехника. В случае необходимости к работе готовы приступить 20 машин и аварийная бригада по содержанию насосных станций.

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