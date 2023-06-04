После ливня режим ЧС ввели в Армавире

Сильный ливень прошел в Армавире 4 июня. Из-за подтоплений оперативный штаб Краснодарского края принял решение о введении режима ЧС.

На улице Шоссейной полностью перекроют движение автомобилей от ж/д переезда до предприятия «Армавиргортранс». На этом участке проведут работы для уточнения состояния канализационного коллектора, который обрушился из-за обильных осадков.

Изменится схема движения общественного транспорта маршрутов № 8 и № 9. Автобусы маршрута № 8 будет курсировать от центрального рынка до предприятия «Армавиргортранс» и обратно. Маршрут № 9 будет ходить до ж/д переезда со стороны промзоны.

Также для движения автомобилей закроют участок улицы Советской Армии от Краснодарской до Пожарского. Сообщается, что при этом общественный транспорт на этом участке продолжит работу в штатном режиме.

Аварийные службы города переведены в усиленный режим работы. Продолжается откачка воды с подтопленных территорий, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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