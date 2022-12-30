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В новогодние праздники в Краснодаре не будет плановых отключений света, газа и воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novogodnie-prazdniki-v-krasnodare-ne-budet-planovyh-otklyuchenij-sveta-gaza-i-vody
В новогодние праздники в Краснодаре не будет плановых отключений света, газа и воды
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Постановление о введении режима «Повышенной готовности» подписал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Согласно постановлению, в городе исключат плановое отключение электричества, воды и газа. Отключать коммуникации не будут до 10 января.

Кроме того, в новогодние праздники в Краснодаре будет работать оперативный штаб. В него войдут сотрудники администрации города. Во взаимодействии со штабом будут работать правоохранительные органы и городские службы. Его организовали для обеспечения безопасности и контроля обстановки, а также принятия оперативных мер в праздники.

«Нам необходимо быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям. Новогодние и рождественские праздники для горожан — отдых, который они не должны тратить на решение тех или иных проблем. Наша задача — сделать так, чтобы любая ситуация была оперативно взята на контроль и решена в максимально сжатые сроки», — цитирует Евгения Наумова пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в новогодние праздники на улицах Краснодара увеличат число полицейских патрулей, травмпункты и скорая помощь будут работать в обычном режиме, а на прибрежных территориях будут дежурить спасатели.

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