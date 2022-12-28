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В новогодние праздники на улицах Краснодара увеличат число полицейских патрулей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novogodnie-prazdniki-na-ulitsah-krasnodara-uvelichat-chislo-politsejskih-patrulej
В новогодние праздники на улицах Краснодара увеличат число полицейских патрулей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Новогодние выходные в России продлятся с 31 декабря по 8 января. В эти дни полицейские сделают все необходимое для обеспечения безопасности и правопорядка в краевом центре.

Особое внимание уделят местам массового пребывания людей: театрам, уличным ярмаркам, православным храмам, театрам и Дворцам Культуры. При проведении праздничных мероприятий патрульно-постовые наряды полиции будут нести службу круглосуточно вместе с казаками-дружинниками, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Каждый день безопасность жителей и гостей Краснодара будут обеспечивать более 500 полицейских. Под круглосуточную охрану 6 и 7 января, а также 18 и 19 января возьмут 53 православных храма.

Кроме того, полиция проводит в краевой столице регулярные рейды для предотвращения незаконной продажи алкоголя, пиротехники и хвойных деревьев. За подобные нарушения в городе составили уже более 40 административных протоколов.

Читайте также: на новогодние праздники в Краснодаре создадут городской оперштаб. Такую задачу поставил мэр краевого центра Евгений Наумов во время заседания антитеррористической комиссии города.

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