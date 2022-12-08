На новогодние праздники в Краснодаре создадут городской оперштаб
Такую задачу поставил мэр краевого центра Евгений Наумов во время заседания антитеррористической комиссии города.
«Продолжается специальная военная операция. Массовых новогодних празднеств у нас не планируется, но особой популярностью наверняка будут пользоваться парки, развлекательные центры, гипермаркеты, кинотеатры и другие места отдыха», — сказал Наумов.
Глава города отметил, что главная задача оперативного штаба — обеспечить в городе безопасность и спокойствие. Он подчеркнул, что муниципальный оперштаб в новогодние выходные и предпраздничные дни должен работать круглосуточно и в тесном взаимодействии с городскими службами и правоохранительными органами.
В новогодние праздники полиция Краснодара будет работать в усиленном режиме. Число нарядов ППС на улицах увеличат кратно.
Кроме того, мэр поставил задачу усилить контроль за торговлей пиротехникой, оперативно пресекая нелегальную продажу взрывоопасных предметов. Для этого в городе проведут рейды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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