На новогодние праздники в Краснодаре создадут городской оперштаб

Такую задачу поставил мэр краевого центра Евгений Наумов во время заседания антитеррористической комиссии города.

«Продолжается специальная военная операция. Массовых новогодних празднеств у нас не планируется, но особой популярностью наверняка будут пользоваться парки, развлекательные центры, гипермаркеты, кинотеатры и другие места отдыха», — сказал Наумов.

Глава города отметил, что главная задача оперативного штаба — обеспечить в городе безопасность и спокойствие. Он подчеркнул, что муниципальный оперштаб в новогодние выходные и предпраздничные дни должен работать круглосуточно и в тесном взаимодействии с городскими службами и правоохранительными органами.

В новогодние праздники полиция Краснодара будет работать в усиленном режиме. Число нарядов ППС на улицах увеличат кратно.

Кроме того, мэр поставил задачу усилить контроль за торговлей пиротехникой, оперативно пресекая нелегальную продажу взрывоопасных предметов. Для этого в городе проведут рейды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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