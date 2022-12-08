Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На новогодние праздники в Краснодаре создадут городской оперштаб

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-novogodnie-prazdniki-v-krasnodare-sozdadut-gorodskoj-opershtab
На новогодние праздники в Краснодаре создадут городской оперштаб
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Такую задачу поставил мэр краевого центра Евгений Наумов во время заседания антитеррористической комиссии города.

«Продолжается специальная военная операция. Массовых новогодних празднеств у нас не планируется, но особой популярностью наверняка будут пользоваться парки, развлекательные центры, гипермаркеты, кинотеатры и другие места отдыха», — сказал Наумов.

Глава города отметил, что главная задача оперативного штаба — обеспечить в городе безопасность и спокойствие. Он подчеркнул, что муниципальный оперштаб в новогодние выходные и предпраздничные дни должен работать круглосуточно и в тесном взаимодействии с городскими службами и правоохранительными органами.

В новогодние праздники полиция Краснодара будет работать в усиленном режиме. Число нарядов ППС на улицах увеличат кратно.

Кроме того, мэр поставил задачу усилить контроль за торговлей пиротехникой, оперативно пресекая нелегальную продажу взрывоопасных предметов. Для этого в городе проведут рейды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: новогодняя ярмарка на Главной городской площади Краснодара заработает с 24 декабря.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В ДНР столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек
В ДНР столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
  2. Эксклюзивный бизнес-джет Сергея Галицкого уже почти год находится в аэропорту под Лондоном
  3. В Туапсинском районе в лобовом столкновении легковушек один человек погиб, трое пострадали
  4. Двух пострадавших при пожаре в ТЦ в Ингушетии отправили в ожоговый центр Краснодара
  5. Пьяная многодетная женщина чуть не зарезала мужа в день их свадьбы
  6. С 10 декабря изменится маршрут автобуса № 1 в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях