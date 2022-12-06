Новогодняя ярмарка на Главной городской площади Краснодара заработает с 24 декабря
Общество
06.12.2022 18:38
Ярмарка будет открыта для всех желающих до 8 января с 10:00 до 23:00 на улице Красной перед зданием мэрии.
Жители и гости Краснодара на новогодней ярмарке смогут купить подарки, сувениры, еду и безалкогольные напитки. Для детей будет работать почта и домик Деда Мороза.
С 24 декабря по 16 января на Главной городской площади будут работать 18 аттракционов. На входе установят 5-метровую светодиодную арку со светящимся бантом.
Кроме того, на площади разместят тематические фотозоны и развесят более 1 тыс. гирлянд и ретро-лампочек. Для праздничного настроения будет играть новогодняя музыка, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», новогодние елки в Краснодаре установят на Главной городской площади и еще в 8 местах.
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