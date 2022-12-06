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Новогодняя ярмарка на Главной городской площади Краснодара заработает с 24 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novogodnyaya-yarmarka-na-glavnoj-gorodskoj-ploshhadi-krasnodara-zarabotaet-s-24-dekabrya
Новогодняя ярмарка на Главной городской площади Краснодара заработает с 24 декабря
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ярмарка будет открыта для всех желающих до 8 января с 10:00 до 23:00 на улице Красной перед зданием мэрии.

Жители и гости Краснодара на новогодней ярмарке смогут купить подарки, сувениры, еду и безалкогольные напитки. Для детей будет работать почта и домик Деда Мороза.

С 24 декабря по 16 января на Главной городской площади будут работать 18 аттракционов. На входе установят 5-метровую светодиодную арку со светящимся бантом.

Кроме того, на площади разместят тематические фотозоны и развесят более 1 тыс. гирлянд и ретро-лампочек. Для праздничного настроения будет играть новогодняя музыка, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новогодние елки в Краснодаре установят на Главной городской площади и еще в 8 местах.

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