В Краснодаре начали устанавливать главную городскую елку
Общество
01.12.2022 14:08
Монтаж 22-метровой искусственной ели на Главной городской площади начали 1 декабря. Ее планируют установить и украсить в течение четырех дней.
Рядом с главной городской елкой установят инсталляцию «С Новым годом!», композицию из трех светящихся шаров и «подарочную коробку» с зеркалами и подсветкой. На Главной городской площади в новогодние праздники традиционно заработают аттракционы. На входе в зону аттракционов появится 5-метровая светодиодная арка со светящимся бантом.
Новогодние ели в краевом центре также установят:
- перед зданием администрации Краснодарского края на улице Красной, 35;
- на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина;
- на площади напротив здания ЗСК;
- в сквере им. Гатова;
- в сквере 80-летия образования Краснодарского края;
- в сквере «Пограничников»;
- в сквере «Субботний»;
- на площади перед кинотеатром «Болгария».
Монтаж и украшение всех новогодних елок в краевой столице планируют завершить до 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре 28 ноября полностью украсили первую городскую новогоднюю елку.
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