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В Краснодаре начали устанавливать главную городскую елку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-ustanavlivat-glavnuyu-gorodskuyu-elku-2
В Краснодаре начали устанавливать главную городскую елку
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Монтаж 22-метровой искусственной ели на Главной городской площади начали 1 декабря. Ее планируют установить и украсить в течение четырех дней.

Рядом с главной городской елкой установят инсталляцию «С Новым годом!», композицию из трех светящихся шаров и «подарочную коробку» с зеркалами и подсветкой. На Главной городской площади в новогодние праздники традиционно заработают аттракционы. На входе в зону аттракционов появится 5-метровая светодиодная арка со светящимся бантом.

Новогодние ели в краевом центре также установят:

  • перед зданием администрации Краснодарского края на улице Красной, 35;
  • на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина;
  • на площади напротив здания ЗСК;
  • в сквере им. Гатова;
  • в сквере 80-летия образования Краснодарского края;
  • в сквере «Пограничников»;
  • в сквере «Субботний»;
  • на площади перед кинотеатром «Болгария».

Монтаж и украшение всех новогодних елок в краевой столице планируют завершить до 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 28 ноября полностью украсили первую городскую новогоднюю елку.

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