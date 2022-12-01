В Краснодаре начали устанавливать главную городскую елку

Монтаж 22-метровой искусственной ели на Главной городской площади начали 1 декабря. Ее планируют установить и украсить в течение четырех дней.

Рядом с главной городской елкой установят инсталляцию «С Новым годом!», композицию из трех светящихся шаров и «подарочную коробку» с зеркалами и подсветкой. На Главной городской площади в новогодние праздники традиционно заработают аттракционы. На входе в зону аттракционов появится 5-метровая светодиодная арка со светящимся бантом.

Новогодние ели в краевом центре также установят:

перед зданием администрации Краснодарского края на улице Красной, 35;

на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина;

на площади напротив здания ЗСК;

в сквере им. Гатова;

в сквере 80-летия образования Краснодарского края;

в сквере «Пограничников»;

в сквере «Субботний»;

на площади перед кинотеатром «Болгария».

Монтаж и украшение всех новогодних елок в краевой столице планируют завершить до 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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