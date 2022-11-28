В Краснодаре полностью украсили первую городскую новогоднюю елку

Полностью украшенное новогоднее дерево появилось 28 ноября в Юбилейном микрорайоне в сквере 80-летия образования Краснодарского края возле Кубани.

Монтаж всех девяти городских елок планируется завершить до 15 декабря. Сейчас рабочие приступили к украшению деревьев на площади перед ЗСК и на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина. Еще елки украсят в сквере имени Гатова, перед кинотеатром «Болгария», в скверах «Субботний» и «Пограничников», а также напротив администрации Краснодарского края.

Главную ель на городской площади возле драмтеатра планируют начать собирать и декорировать 1 декабря. Ее украсят игрушками, звездами и гирляндами. Все они прошлогодние, в этом году решено было не покупать новые декорации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.