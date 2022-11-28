Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре полностью украсили первую городскую новогоднюю елку

Общество
28.11.2022 19:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-polnostyu-ukrasili-pervuyu-gorodskuyu-novogodnyuyu-elku
В Краснодаре полностью украсили первую городскую новогоднюю елку

Полностью украшенное новогоднее дерево появилось 28 ноября в Юбилейном микрорайоне в сквере 80-летия образования Краснодарского края возле Кубани.

Монтаж всех девяти городских елок планируется завершить до 15 декабря. Сейчас рабочие приступили к украшению деревьев на площади перед ЗСК и на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина. Еще елки украсят в сквере имени Гатова, перед кинотеатром «Болгария», в скверах «Субботний» и «Пограничников», а также напротив администрации Краснодарского края.

Главную ель на городской площади возле драмтеатра планируют начать собирать и декорировать 1 декабря. Ее украсят игрушками, звездами и гирляндами. Все они прошлогодние, в этом году решено было не покупать новые декорации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на улице Красной на фонари развесят 130 светоотражающих новогодних табличек. А бульвар «Александровский» от улицы Буденного до Северной украсят восемь световых декоративных елок.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание
Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание
Под Краснодаром столкнулись иномарка и «шестерка», погибли парень и девушка
Под Краснодаром столкнулись иномарка и «шестерка», погибли парень и девушка
Краснодарская компания обещает европейцам бесплатные обогреватели за извинения перед Россией
Краснодарская компания обещает европейцам бесплатные обогреватели за извинения перед Россией
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. ФК «Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России
  4. В Сочи мужчина упал с высоты и застрял между забором и бетонной конструкцией
  5. «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
  6. В Сочи завершили ремонт участка трассы А-147 около Батумского шоссе
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях