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В Краснодаре начали устанавливать новогодние елки

Общество
25.11.2022 19:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-ustanavlivat-novogodnie-elki
В Краснодаре начали устанавливать новогодние елки
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Первую искусственную ель начали монтировать 25 ноября в сквере 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне.

Сборку и декорирование 22-метровой ели на Главной городской площади планируют начать 1 декабря. Ее украсят игрушками, звездами и гирляндами.

Монтаж и украшение всех новогодних елок планируется завершить до 15 декабря. Кроме того, на улице Красной на фонари развесят 130 светоотражающих новогодних табличек. А бульвар «Александровский» от Буденного до Северной украсят восемь световых декоративных елок.

Ели для Главной городской площади и на Красной, 35 мэрия приобрела еще в 2020 году. В прошлом году закупили дополнительно семь новых искусственных елей, включая украшения и подсветку. Высота этих деревьев — порядка 15 м, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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