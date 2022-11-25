В Краснодаре начали устанавливать новогодние елки
Первую искусственную ель начали монтировать 25 ноября в сквере 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне.
Сборку и декорирование 22-метровой ели на Главной городской площади планируют начать 1 декабря. Ее украсят игрушками, звездами и гирляндами.
Монтаж и украшение всех новогодних елок планируется завершить до 15 декабря. Кроме того, на улице Красной на фонари развесят 130 светоотражающих новогодних табличек. А бульвар «Александровский» от Буденного до Северной украсят восемь световых декоративных елок.
Ели для Главной городской площади и на Красной, 35 мэрия приобрела еще в 2020 году. В прошлом году закупили дополнительно семь новых искусственных елей, включая украшения и подсветку. Высота этих деревьев — порядка 15 м, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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