Опрос: 91% жителей Краснодара поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

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Российский сервис по поиску работы в ноябре провел опрос среди экономически активных жителей мегаполисов на тему того, поддерживают ли они инициативу об объявлении 31 декабря официальным выходным.

Среди жителей мегаполисов продления новогодних каникул за счет 31 декабря больше всего хотят в Волгограде и Краснодаре (по 91%), Казани (90%), Челябинске и Самаре (по 89%).

При этом, по сравнению с прошлым годом, краснодарцев, которые хотят сделать 31 декабря выходным, стало больше на 4%. Лишь 7% опрошенных жителей Краснодара высказались против еще одного выходного дня. Свою позицию респонденты объясняют тем, что 31 декабря «все равно никто особо не работает». По мнению тех, кто высказывается против идеи, новогодние каникулы в России и так слишком длинные.

Также эксперты установили закономерность: чем выше доход респондентов, тем реже они поддерживают объявление 31 декабря выходным. Если среди россиян с доходом менее 50 тыс. рублей инициативу депутатов одобряют 89%, то среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. рублей — 81%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе SuperJob.

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