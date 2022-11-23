Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Госдума рассмотрит законопроект об официальном выходном 31 декабря

Общество
23.11.2022 09:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosduma-rassmotrit-zakonoproekt-ob-ofitsialnom-vyhodnom-31-dekabrya
Фото unsplash.com

Законопроект получил положительное заключение правового управления нижней палаты и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре. Сама идея появилась еще два года назад.

Перед Новым годом работающие россияне часто берут отгулы, чтобы подготовиться к празднику, или стараются пораньше уйти домой. Жители краевой столицы рассказали, как бы они хотели провести последний день года.

— Я 31 декабря работаю. Но я бы провела его в семейном кругу, среди своих близких, родных, любимых людей, чтобы встретить Новый год в прекрасном настроении.

— Я посвящу 31 декабря подготовке к Новому году: накрыванию на стол, одеванию дочки в праздничный наряд и украшению елки. Мы всегда делаем это в последний день.

— Возможно, поедем куда-нибудь в горы, в Сочи. Или в какой-нибудь курортный город поближе к морю.

— Дома, с семьей, с ребенком, пойду на елку. Если поставят на драмтеатре, то пойдем гулять. Если пойдет снег — вообще замечательно. В Краснодаре будем гулять.

Если закон об объявлении 31 декабря праздничным днем примут уже в этом году, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее в связи с традиционным переносом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александра Башкина.

Читайте также: курорты Краснодарского края начали украшать в преддверии Нового года.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Мэр Краснодара заявил, что первый проект приюта для собак изначально был «нежизнеспособен»
  4. Подросткам-экстремистам из Геленджика дали условные сроки, главе группировки — 6,5 лет колонии
  5. В Туапсинском районе после 8 часов тушения ликвидировали лесной пожар возле аула Псебе
  6. В Краснодаре начали ремонт колоннады главного входа Чистяковской рощи
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях