Госдума рассмотрит законопроект об официальном выходном 31 декабря

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Законопроект получил положительное заключение правового управления нижней палаты и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре. Сама идея появилась еще два года назад.

Перед Новым годом работающие россияне часто берут отгулы, чтобы подготовиться к празднику, или стараются пораньше уйти домой. Жители краевой столицы рассказали, как бы они хотели провести последний день года.

— Я 31 декабря работаю. Но я бы провела его в семейном кругу, среди своих близких, родных, любимых людей, чтобы встретить Новый год в прекрасном настроении.

— Я посвящу 31 декабря подготовке к Новому году: накрыванию на стол, одеванию дочки в праздничный наряд и украшению елки. Мы всегда делаем это в последний день.

— Возможно, поедем куда-нибудь в горы, в Сочи. Или в какой-нибудь курортный город поближе к морю.

— Дома, с семьей, с ребенком, пойду на елку. Если поставят на драмтеатре, то пойдем гулять. Если пойдет снег — вообще замечательно. В Краснодаре будем гулять.

Если закон об объявлении 31 декабря праздничным днем примут уже в этом году, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее в связи с традиционным переносом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александра Башкина.

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