Курорты Краснодарского края начали украшать в преддверии Нового года
Общество
22.11.2022 10:29
Так, в Сочи на Площади флага уже приступили к монтажу городской елки.
Главный детский город-курорт страны, Анапа, тоже начала примерять праздничный наряд. Возле мэрии города украсили елки, а в районе фонтана скоро появится новогодняя композиция.
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