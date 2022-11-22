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Курорты Краснодарского края начали украшать в преддверии Нового года

Общество
22.11.2022 10:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurorty-krasnodarskogo-kraya-nachali-ukrashat-v-preddverii-novogo-goda
Видео канала «Кубань 24»

Так, в Сочи на Площади флага уже приступили к монтажу городской елки.

Главный детский город-курорт страны, Анапа, тоже начала примерять праздничный наряд. Возле мэрии города украсили елки, а в районе фонтана скоро появится новогодняя композиция.

Читайте также: в Краснодарском крае стартовала благотворительная акция «ДоброЕлка».

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