В Краснодарском крае стартовала благотворительная акция «ДоброЕлка»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новогоднюю благотворительную акцию до 18 декабря проводит благотворительный фонд помощи детям «Край добра».

Для того, чтобы принять участие в акции и сделать подарок ребенку с тяжелым заболеванием, надо зайти на сайт акции доброелка.рф и выбрать открытку, на которой написано желание ребенка. После этого надо нажать на кнопку «Подарить». Все подарки канун Нового года детям доставят волонтеры.

По словам организаторов акции, на Новый год дети чаще всего просят игрушки, конструкторы, книги и гаджеты. Но есть и особые желания. Так, например 12-летний Саша Новицкий из Сочи страдает расстройством аутистического спектра, мальчик мечтает о шлеме для горных лыж. А 15-летняя София Пономарева попросила в подарок краски и мольберт. Когда Софье было 3 года, у нее выявили рак мозга. После сложной операции у девочки парализовало левую сторону тела. Несмотря на это, она очень хорошо рисует.

Есть дети, которые мечтают иметь возможность передвигаться и чаще гулять. У 6-летней Ульяны Аслановой спинальная мышечная атрофия. Она не может ходить и все время проводит в инвалидном кресле. Нынешняя коляска стала мала, девочке нужна новая коляска. 13-летний Коля Стрибный на спор решил переплыть реку, но начал тонуть. Медики с трудом вернули мальчика к жизни, ему необходима дорогостоящая реабилитация.

На сегодняшний день сотрудники фонда собрали уже более 1,5 тыс. желаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае стартует благотворительная акция «ДоброЕлка».