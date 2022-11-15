В Краснодарском крае 28 ноября стартует благотворительная акция «ДоброЕлка»

В Краснодарском крае 28 ноября стартует благотворительная акция «ДоброЕлка»

Ежегодная новогодняя акция от благотворительного фонда помощи детям «Край добра» в этом году пройдет с 28 ноября по 18 декабря. Каждый желающий может исполнить заветное желание ребенка.

Для этого нужно выбрать открытку на сайте акции и нажать кнопку «Подарить». В канун Нового года волонтеры фонда «Край добра» вручат эти подарки детям.

В этом году многие дети мечтают получить в подарок гаджеты или наборы для творчества. Так, например, 8-летний Андрей из Крымского района с лейкозом мечтает о беспроводных наушниках для телефона, а 13-летний Иван из Армавира с атрофией зрительного нерва хочет в подарок гончарный круг. О наборе масляных красок мечтает 15-летняя Ника из Абинского района. У девочки альвеолярная рабдомиосаркома.

Некоторые маленькие подопечные благотворительного фонда хотят получить в Новый год игрушки. Например, 8-летняя Василиса из Краснодара с атрезией пищевода мечтает о кукле, а ее ровесник Владимир из Абинского района с нарушением зрения — о машине-автовозе «Полицейский участок».

Исполнить эти и многие другие детские новогодние желания можно на сайте доброелка.рф.

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