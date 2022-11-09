Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре «Край милосердия» открыл новый центр на улице Юннатов

Общество
09.11.2022 14:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-kraj-miloserdiya-otkryl-novyj-tsentr-na-ulitse-yunnatov
В Краснодаре «Край милосердия» открыл новый центр на улице Юннатов
Фото t.me/minkovaanna23

Центр развития благотворительных программ принимает на реабилитацию детей-инвалидов с ментальными нарушениями, аутизмом, ДЦП и ОВЗ в новом здании на улице Юннатов, 23. Помещение центру передала администрация Краснодарского края.

Об этом 9 ноября сообщили вице-губернатор Кубани Анна Минькова. В центре «Край милосердия» с детьми бесплатно занимаются психолог, логопед-дефектолог и специалист по социальной работе. Также для детей проводят курсы массажа, музыкальные занятия и занятия по ЛФК.

«Внедряют здесь современные практики. Например, технология томатис — голос мамы, которая проговаривает определенную информацию записывают, а затем дают слушать ребенку на определенных частотах. Например, при ДЦП — на низких. Это стимулирует к активности, подает мозгу сигнал для движения. Есть в здании и сенсорно-динамические залы, в которых детки учатся правильно ощущать окружающий мир, мастерская, где они своими руками делают различные поделки. К каждому ребенку здесь индивидуальный подход. Многие произнесли свои первые слова на занятиях», — написала Минькова в Telegram.

Каждый месяц АНО «Край милосердия» принимает до 40 детей. В прошлом году специалисты центра оказали помощь 420 детям.

Читайте также: фонд «Край добра» собирает средства на лечение 14-летней Софьи Пономаревой.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
  2. На строительство участка Таманского водопровода направят 5,3 млрд рублей
  3. В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На Кубани почти на 17 лет посадили педагога школы искусств, развратившего двух учениц
  6. Ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года
Прямой эфир
Мы в соцсетях