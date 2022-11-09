В Краснодаре «Край милосердия» открыл новый центр на улице Юннатов

Фото t.me/minkovaanna23

Центр развития благотворительных программ принимает на реабилитацию детей-инвалидов с ментальными нарушениями, аутизмом, ДЦП и ОВЗ в новом здании на улице Юннатов, 23. Помещение центру передала администрация Краснодарского края.

Об этом 9 ноября сообщили вице-губернатор Кубани Анна Минькова. В центре «Край милосердия» с детьми бесплатно занимаются психолог, логопед-дефектолог и специалист по социальной работе. Также для детей проводят курсы массажа, музыкальные занятия и занятия по ЛФК.

«Внедряют здесь современные практики. Например, технология томатис — голос мамы, которая проговаривает определенную информацию записывают, а затем дают слушать ребенку на определенных частотах. Например, при ДЦП — на низких. Это стимулирует к активности, подает мозгу сигнал для движения. Есть в здании и сенсорно-динамические залы, в которых детки учатся правильно ощущать окружающий мир, мастерская, где они своими руками делают различные поделки. К каждому ребенку здесь индивидуальный подход. Многие произнесли свои первые слова на занятиях», — написала Минькова в Telegram.

Каждый месяц АНО «Край милосердия» принимает до 40 детей. В прошлом году специалисты центра оказали помощь 420 детям.

Читайте также: фонд «Край добра» собирает средства на лечение 14-летней Софьи Пономаревой.