Фонд «Край добра» собирает средства на лечение 14-летней Софьи Пономаревой

Видео канала «Кубань 24»

На телеканале «Кубань 24» традиционно — «Добрая среда». В эфире продолжают рассказывать истории подопечных благотворительного фонда «Край добра». В этот раз программа посвящена 14-летней Софье Пономаревой из Славянска-на-Кубани.

Софья пишет картины, мечтает продавать их и жертвовать вырученные деньги на благотворительность. Но пока помощь требуется ей самой. Когда девочке было 4 года, родители заметили, что у нее изменилась походка. Уже в больнице выяснилось, что из-за опухоли головного мозга у Софьи случился инсульт, ее срочно положили на операцию.

«Привезли сперва в реанимацию, провели откачку мозговой жидкости. Сказали, что ребенок живой. Но мы сначала не поняли, что произошло. А потом нам сказали, что на операционном столе был еще один инсульт», — рассказала Виктория Пономарева, мама Софьи.

Ребенка спасли, но левую сторону ее тела сковал паралич. Чтобы поставить единственную дочь на ноги, Виктория Пономарева продала квартиру. Девочка перенесла еще 5 операций и прошла 15 курсов реабилитации. Хирурги переставили сухожилия на руке и выпрямили ее. Теперь нужно восстановление, чтобы конечность могла работать. Курс стоит 280 тыс. рублей.

Виктории Пономаревой, которая теперь воспитывает Софью в одиночку, не собрать таких денег. Но помочь могут неравнодушные люди. Чтобы сделать пожертвование, нужно отправить SMS на номер 7715 со словом «счастье» и через пробел указать любую сумму. Подробные инструкции есть на официальном сайте фонда «Край добра».

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