Спасатели будут патрулировать прибрежные территории Краснодара в новогодние праздники
За безопасностью возле водоемов в Краснодаре будут следить рейдовые группы. В них войдут сотрудники полиции, муниципальной службы спасения и администраций округов.
В городском управлении гражданской защиты сообщили, что одна из причин трагедий возле воды — это безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения.
«У них замедляется реакция, и они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию. Избежать происшествий можно, соблюдая правила и меры безопасности», — рассказали в городском управлении гражданской защиты.
Возле водоемов установили 100 информационных знаков в местах возможного выхода на лед. При появлении льда в городе будут работать маневренные группы для мониторинга ситуации.
Кроме того, круглосуточно работают 43 камеры видеонаблюдения в акватории старого русла Кубани в районе Солнечного острова, улиц Береговой и Кубанской набережной, а также Рождественского парка, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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