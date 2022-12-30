Спасатели будут патрулировать прибрежные территории Краснодара в новогодние праздники

За безопасностью возле водоемов в Краснодаре будут следить рейдовые группы. В них войдут сотрудники полиции, муниципальной службы спасения и администраций округов.

В городском управлении гражданской защиты сообщили, что одна из причин трагедий возле воды — это безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения.

«У них замедляется реакция, и они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию. Избежать происшествий можно, соблюдая правила и меры безопасности», — рассказали в городском управлении гражданской защиты.

Возле водоемов установили 100 информационных знаков в местах возможного выхода на лед. При появлении льда в городе будут работать маневренные группы для мониторинга ситуации.

Кроме того, круглосуточно работают 43 камеры видеонаблюдения в акватории старого русла Кубани в районе Солнечного острова, улиц Береговой и Кубанской набережной, а также Рождественского парка, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в новогодние праздники на улицах Краснодара увеличат число полицейских патрулей.