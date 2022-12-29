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Травмпункты и скорая помощь в новогодние праздники будут работать в обычном режиме в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/travmpunkty-i-skoraya-pomoshh-v-novogodnie-prazdniki-budut-rabotat-v-obychnom-rezhime-v-krasnodare
Травмпункты и скорая помощь в новогодние праздники будут работать в обычном режиме в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Стационары и скорая помощь с 31 декабря по 8 января продолжат работать круглосуточно. Поликлиники в дни новогодних праздников будут принимать пациентов без выходных, но только с 9:00 до 16:00.

Во всех поликлиниках Краснодара будут вести прием дежурные врачи и педиатры. Продолжат работу процедурные кабинеты, кабинеты вакцинации и диспансеризации. Также рентген, лаборатории и кабинеты неотложной помощи.

Травмпункты продолжат оказывать экстренную и неотложную помощь круглосуточно и без выходных.

Вызвать скорую помощь можно по телефонам 03 и 103 (с мобильных телефонов), а также по номеру 112, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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