Травмпункты и скорая помощь в новогодние праздники будут работать в обычном режиме в Краснодаре

Стационары и скорая помощь с 31 декабря по 8 января продолжат работать круглосуточно. Поликлиники в дни новогодних праздников будут принимать пациентов без выходных, но только с 9:00 до 16:00.

Во всех поликлиниках Краснодара будут вести прием дежурные врачи и педиатры. Продолжат работу процедурные кабинеты, кабинеты вакцинации и диспансеризации. Также рентген, лаборатории и кабинеты неотложной помощи.

Травмпункты продолжат оказывать экстренную и неотложную помощь круглосуточно и без выходных.

Вызвать скорую помощь можно по телефонам 03 и 103 (с мобильных телефонов), а также по номеру 112, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также: опубликовано расписание движения общественного транспорта в Краснодаре в новогоднюю ночь.