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Расписание движения общественного транспорта в Краснодаре в новогоднюю ночь

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/raspisanie-dvizheniya-obshhestvennogo-transporta-v-krasnodare-v-novogodnyuyu-noch
Расписание движения общественного транспорта в Краснодаре в новогоднюю ночь
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работу общественного транспорта вечером 31 декабря решили не продлевать. После 23:00 жители и гости Краснодара смогут добраться домой из центра на трамваях, троллейбусах и автобусах:

с остановки «Красная» на улице им. Максима Горького на трамваях:

  • № 11: в 23:07 и 0:24 (на Юбилейный), в 23:05 (на вокзал «Краснодар-1»), в 23:26 (на Славянский);
  • № 6 в 23:23 (на Юбилейный), в 0:34 (на улицу Димитрова);
  • № 7 в 23:18, 23:49 и 1:15 (на Славянский);
  • № 2 в 23:12 (на Славянский);
  • № 15 в 23:29 (на Славянский);
  • № 3 в 23:32 (на Славянский), в 23:12 (на улицу Декабристов);
  • № 21 в 23:42 (на Славянский);

с остановки «Драмтеатр» на улице Коммунаров:

  • № 5 в 23:00 и 23:28 (до Восточного депо);
  • № 8 в 23:11 (в сторону Хладокомбината) в 23:15 (на улицу им. Петра Метальникова).

Кроме того, после 23:00 по улицам краевой столицы будут курсировать троллейбусы № 2, № 6, № 10, № 13, № 14, № 15, а также автобусы № 2Е, № 10 и № 52. Отследить движение общественного транспорта в Краснодаре теперь можно через мобильное приложение «Транспорт Краснодара онлайн».

В новогодние праздники транспорт в краевом центре будет работать по графику выходного дня, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 29 декабря ограничат движение на улицах Гоголя и Орджоникидзе с 6:00 на участках между Красной и Красноармейской.

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