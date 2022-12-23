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В Краснодаре 25 и 29 декабря ограничат движение на улицах Гоголя и Орджоникидзе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-25-i-29-dekabrya-ogranichat-dvizhenie-na-ulitsah-gogolya-i-ordzhonikidze
В Краснодаре 25 и 29 декабря ограничат движение на улицах Гоголя и Орджоникидзе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение транспорта на улицах Гоголя и Орджоникидзе временно перекроют с 6:00 на участках между Красной и Красноармейской.

Ограничения в центре Краснодара введут из-за проведения краевых детских праздников. После их завершения движение на Орджоникидзе и Гоголя восстановят в обычном режиме.

Кроме того, 24 и 28 декабря с 22:00 улицы Гоголя и Орджоникидзе начнут освобождать от припаркованных транспортных средств. Водителей попросил быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты через центр города в эти дни, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре с 17 декабря изменилась схема движения на улицах Дальней и Солнечной. Это необходимо для снижения пробок и количества дорожных происшествий.

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