В Краснодаре 25 и 29 декабря ограничат движение на улицах Гоголя и Орджоникидзе

Движение транспорта на улицах Гоголя и Орджоникидзе временно перекроют с 6:00 на участках между Красной и Красноармейской.

Ограничения в центре Краснодара введут из-за проведения краевых детских праздников. После их завершения движение на Орджоникидзе и Гоголя восстановят в обычном режиме.

Кроме того, 24 и 28 декабря с 22:00 улицы Гоголя и Орджоникидзе начнут освобождать от припаркованных транспортных средств. Водителей попросил быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты через центр города в эти дни, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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