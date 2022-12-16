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В Краснодаре с 17 декабря изменится схема движения на улицах Дальней и Солнечной

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-17-dekabrya-izmenitsya-shema-dvizheniya-na-ulitsah-dalnej-i-solnechnoj
В Краснодаре с 17 декабря изменится схема движения на улицах Дальней и Солнечной
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Изменения в схеме движения на этих улицах вводят для снижения пробок и количества дорожных происшествий.

«На сегодняшний день мы наблюдаем заторовые ситуации на перекрестке по улице Дальней при движении со стороны Шоссе Нефтяников. А также большое количество аварий происходят на пересечении улиц Агрохимической и Солнечной», — рассказала и. о. главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.

Так, на перекрестке улиц Дальней и Дзержинского запретят поворот налево при движении с улицы Шоссе Нефтяников. Для проезда на улицу Дзержинского на этом участке предлагают использовать улицу Строителей.

На перекрестке улиц Солнечной и Агрохимической запретят повороты налево: на Солнечную с Агрохимической и на Агрохимическую с Солнечной.

Водителей попросили внимательнее следить за дорожными знаками на этих перекрестках, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: стоянку машин запретят в проезде 1-м Ведомственном в Краснодаре. Изменения вступят в силу с 9 января 2023 года.

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