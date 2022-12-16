В Краснодаре с 17 декабря изменится схема движения на улицах Дальней и Солнечной
Изменения в схеме движения на этих улицах вводят для снижения пробок и количества дорожных происшествий.
«На сегодняшний день мы наблюдаем заторовые ситуации на перекрестке по улице Дальней при движении со стороны Шоссе Нефтяников. А также большое количество аварий происходят на пересечении улиц Агрохимической и Солнечной», — рассказала и. о. главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.
Так, на перекрестке улиц Дальней и Дзержинского запретят поворот налево при движении с улицы Шоссе Нефтяников. Для проезда на улицу Дзержинского на этом участке предлагают использовать улицу Строителей.
На перекрестке улиц Солнечной и Агрохимической запретят повороты налево: на Солнечную с Агрохимической и на Агрохимическую с Солнечной.
Водителей попросили внимательнее следить за дорожными знаками на этих перекрестках, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: стоянку машин запретят в проезде 1-м Ведомственном в Краснодаре. Изменения вступят в силу с 9 января 2023 года.
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