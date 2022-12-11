Стоянку машин запретят в проезде 1-м Ведомственном в Краснодаре

В Краснодаре н а участке проезда 1-го Ведомственного от улицы Бабушкина до тупика будут установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей.

Изменения вступят в силу с 9 января 2023 года.

«Ограничительные меры применяются в целях обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки транспортных средств на проезжей части вне обозначенных парковочных мест, чтобы не создавать помехи другим участникам дорожного движения», — сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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