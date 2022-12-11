Стоянку машин запретят в проезде 1-м Ведомственном в Краснодаре
Общество
11.12.2022 16:32
В Краснодаре на участке проезда 1-го Ведомственного от улицы Бабушкина до тупика будут установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей.
Изменения вступят в силу с 9 января 2023 года.
«Ограничительные меры применяются в целях обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки транспортных средств на проезжей части вне обозначенных парковочных мест, чтобы не создавать помехи другим участникам дорожного движения», — сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Читайте также: движение на улице Гоголя ограничат 12 декабря в Краснодаре.
Популярные новости
- Чистосердечное признание Меркель: Запад целенаправленно готовил Украину к войне
- Вирус бешенства выявили у бездомного кота в Новокубанском районе
- Из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали 150 человек из 16-этажки в Краснодаре
- Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада
- «Танцуй, Селедка!»: в Агое снимают комедию с Павлом Майковым и Сашей Бортич
- Полиция проверит информацию о массовом убийстве собак под Краснодаром