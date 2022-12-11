Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Стоянку машин запретят в проезде 1-м Ведомственном в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stoyanku-mashin-zapretyat-v-proezde-1-m-vedomstvennom-v-krasnodare
Стоянку машин запретят в проезде 1-м Ведомственном в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре на участке проезда 1-го Ведомственного от улицы Бабушкина до тупика будут установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей.

Изменения вступят в силу с 9 января 2023 года. 

«Ограничительные меры применяются в целях обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки транспортных средств на проезжей части вне обозначенных парковочных мест, чтобы не создавать помехи другим участникам дорожного движения», — сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: движение на улице Гоголя ограничат 12 декабря в Краснодаре.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Убирать за своими питомцами, наконец, обязали собачников в Краснодарском крае
Убирать за своими питомцами, наконец, обязали собачников в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
После установки скандального арт-объекта «Капля» в отношении чиновника из Северского района завели дело
После установки скандального арт-объекта «Капля» в отношении чиновника из Северского района завели дело
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Младенец умер: в Краснодаре женщина оставляла без присмотра 5-месячного сына
Младенец умер: в Краснодаре женщина оставляла без присмотра 5-месячного сына
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Чистосердечное признание Меркель: Запад целенаправленно готовил Украину к войне
  2. Вирус бешенства выявили у бездомного кота в Новокубанском районе
  3. Из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали 150 человек из 16-этажки в Краснодаре
  4. Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада
  5. «Танцуй, Селедка!»: в Агое снимают комедию с Павлом Майковым и Сашей Бортич
  6. Полиция проверит информацию о массовом убийстве собак под Краснодаром
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях