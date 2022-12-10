Движение на улице Гоголя ограничат 12 декабря в Краснодаре
Общество
10.12.2022 12:37
Движение транспорта в этот день ограничат на участке между улицами Красной и Красноармейской из-за проведения фестиваля «Мы есть у тебя, Россия».
Проезд по улице Гоголя ограничат с 6:00 до окончания краевого мероприятия. Квартал между Красной и Красноармейской начнут освобождать от транспорта с 22:00 11 декабря. Там организуют парковку для участников и гостей фестиваля.
Жителей и гостей краевого центра просят быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты через центр города. На местах будут дежурить сотрудники ДПС, сообщает пресс-служба администрации Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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