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На 5 дней отключат светофоры на перекрестке улиц Российской и Первомайской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-5-dnej-otklyuchat-svetofory-na-perekrestke-ulits-rossijskoj-i-pervomajskoj-v-krasnodare
На 5 дней отключат светофоры на перекрестке улиц Российской и Первомайской в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Шесть светофоров на этом перекрестке отключат с 10:00 10 декабря до 16:00 14 декабря.

Временное отключение электронных регулировщиков связано с проведением работ по замене оборудования. Транспортные и пешеходные потоки на пересечении улиц Российской и Первомайской в эти дни будут регулировать инспекторы ДПС ГИБДД.

Жителей и гостей краевой столицы попросили учесть временные изменения при планировании маршрута, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре на 9 дней изменится схема движения троллейбуса № 10 и шести автобусов.

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