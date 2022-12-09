На 5 дней отключат светофоры на перекрестке улиц Российской и Первомайской в Краснодаре

Шесть светофоров на этом перекрестке отключат с 10:00 10 декабря до 16:00 14 декабря.

Временное отключение электронных регулировщиков связано с проведением работ по замене оборудования. Транспортные и пешеходные потоки на пересечении улиц Российской и Первомайской в эти дни будут регулировать инспекторы ДПС ГИБДД.

Жителей и гостей краевой столицы попросили учесть временные изменения при планировании маршрута, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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