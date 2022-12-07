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В Краснодаре на 9 дней изменится схема движения троллейбуса № 10 и шести автобусов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-9-dnej-izmenitsya-shema-dvizheniya-trollejbusa-10-i-shesti-avtobusov
В Краснодаре на 9 дней изменится схема движения троллейбуса № 10 и шести автобусов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Схема движения общественного транспорта в центре Краснодара изменится с 8 по 17 декабря из-за проведения работ на сетях водоотведения на улице Пушкина.

В эти дни маршрут троллейбусов № 10 сократится. Направляясь с улицы Красной они будут доезжать только до ЦКР.

Кроме того, изменится схема движения автобусов № 1, 3, 5, 9, 26 и 44. К конечной на автовокзале «Южный» они будут ехать через улицы Советскую и Кубанскую набережную. При движении в сторону улицы Мира они будут следовать по обычным маршрутам. В связи с изменениями на улице Кубанской набережной возле дома № 52/1 оборудуют временную остановку.

Жителей и гостей краевой столицы попросили быть внимательнее и заранее планировать свои поездки на общественном транспорте через улицу Пушкина, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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