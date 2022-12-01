В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта

Мобильное приложение «Транспорт Краснодара онлайн» запустили с 1 декабря.

«Жители будут знать, когда придет троллейбус, трамвай или автобус к определенной остановке. Также пользователи смогут получать информацию о виде транспорта. Это даст возможность маломобильным гражданам выбирать низкопольный транспорт для своих поездок», — рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Виктор Балацкий.

Ссылки на скачивание нового приложения разместят 2 декабря на сайте мэрии Краснодара.

«Мы постарались учесть мнения всех граждан, поэтому сделали две вкладки: «Прогноз прибытия» и «Все транспортные средства на линии». Первая вкладка отображает все остановочные пункты. Человек может при помощи геолокации определить местоположение ближайших остановочных пунктов. Нажимает на остановочный пункт и видит проходящие маршруты. Нажав на маршрут, он видит приближающийся к нему транспорт», — сообщила замдиректора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Наталья Ронжина.

Во вкладке «Все транспортные средства» представлены автобусы, трамваи и троллейбусы МУП КТТУ. В ближайшее время в приложении появится информация о низкопольном транспорте для маломобильных граждан, функция «Избранное» для сохранения определенных маршрутов, а также направление движения транспорта.

Мэрия Краснодара достигла определенных договоренностей с «Глонасс», 80% городского транспорта уже подключили к этой системе. При этом доля коммерческого транспорта, подключенного к «Глонасс», составляет 70%.

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