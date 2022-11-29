В Краснодаре утвердили проект концессии по строительству трамвайных линий в восточной части города

Об этом 29 ноября сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Проект концессии по строительству трамвайных веток и депо в восточной части города согласовали 29 ноября во время заседания рабочей группы по реализации инвестпроектов. Проект предусматривает строительство еще одного депо на 150 вагонов, около 35 км трамвайных путей в микрорайоны Гидростроителей и Восточно-Кругликовский, а также приобретение новых трамваев. Срок реализации проекта — до 2027 года.

«Утвержденный проект разместим на электронной площадке. Согласно процедуре, при отсутствии заявок, соглашение заключим по частной концессионной инициативе ООО «Синара-ГТР Краснодар.ДОМ». В начале осени эта компания уже обращалась в администрацию города с предложением по развитию трамвайной сети в этих направлениях. Более того, с «Синарой» уже заключена концессия по строительству новых веток в районе Западного обхода», — написал в своем Telegram-канале Евгений Наумов.

Глава Краснодара также отметил, что оба проекта необходимы для развития столицы Кубани. Городу удалось сохранить существующую трамвайную сеть, поэтому сейчас есть возможность ее именно развивать, а не восстанавливать.

Реализация двух концессионных соглашений, в числе которых и трамвайные пути в район Западного обхода, будет идти параллельно. Общая протяженность линий по двум концессиям составит 71,2 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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