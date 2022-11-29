Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре утвердили проект концессии по строительству трамвайных линий в восточной части города

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-utverdili-proekt-kontsessii-po-stroitelstvu-tramvajnyh-linij-v-vostochnoj-chasti-goroda
В Краснодаре утвердили проект концессии по строительству трамвайных линий в восточной части города
Фото Юлии Симатовой, «Кубань 24»

Об этом 29 ноября сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Проект концессии по строительству трамвайных веток и депо в восточной части города согласовали 29 ноября во время заседания рабочей группы по реализации инвестпроектов. Проект предусматривает строительство еще одного депо на 150 вагонов, около 35 км трамвайных путей в микрорайоны Гидростроителей и Восточно-Кругликовский, а также приобретение новых трамваев. Срок реализации проекта — до 2027 года.

«Утвержденный проект разместим на электронной площадке. Согласно процедуре, при отсутствии заявок, соглашение заключим по частной концессионной инициативе ООО «Синара-ГТР Краснодар.ДОМ». В начале осени эта компания уже обращалась в администрацию города с предложением по развитию трамвайной сети в этих направлениях. Более того, с «Синарой» уже заключена концессия по строительству новых веток в районе Западного обхода», — написал в своем Telegram-канале Евгений Наумов.

Глава Краснодара также отметил, что оба проекта необходимы для развития столицы Кубани. Городу удалось сохранить существующую трамвайную сеть, поэтому сейчас есть возможность ее именно развивать, а не восстанавливать.

Реализация двух концессионных соглашений, в числе которых и трамвайные пути в район Западного обхода, будет идти параллельно. Общая протяженность линий по двум концессиям составит 71,2 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре готовят подписание соглашения по созданию трамвайных веток на востоке города.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В Краснодаре будут судить мужчину, задушившего в пьяной ссоре знакомую
  4. Новороссийск занял первое место по грузообороту среди морпортов РФ
  5. Нож и поджог: в Новороссийске жильцы многоэтажки воюют против магазина на первом этаже
  6. В горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях