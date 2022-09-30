В Краснодаре готовят подписание соглашения по созданию трамвайных веток на востоке города

Фото Юлии Симатовой, «Кубань 24»

Об этом 30 сентября сообщил и. о. мэра Краснодара Максим Слюсарев во время общественных обсуждений по строительству трамвайного узла на пересечении улиц Московской и Красных Зорь.

На встрече присутствовали представили мэрии Краснодара, компании «Синара-ГТР Краснодар», а также активисты и общественники. Они обсудили строительство трамвайных веток в Восточно-Кругликовском микрорайоне и на Гидрострое.

«Сейчас готовится подписание второго соглашения по строительству трамвайных веток в восточном направлении. Есть понимание того, что трамваи — самый удобный и комфортный общественный транспорт. Он не стоит в общем потоке, в пробках, не зависит от дорожного трафика. Для новых быстрорастущих микрорайонов — это оптимальное решение», — сказал Слюсарев.

И. о. главы Краснодара отметил, что по оценкам специалистов, трамваи смогут забрать на себя до 85% трафика жителей быстрорастущих микрорайонов.

Компания-инвестор планирует построить трамвайные ветки в Восточно-Кругликовский микрорайон и на Гидрострой уже в ближайшие годы.

«Мы в режиме нон-стоп ведем переговоры по строительству трамвайной линии в восточной части вместе с администрацией Краснодарского края и представителями инвестора. Рассчитываем завершить в ближайшее время», — сообщил глава управления инвестиций и развития МСП Краснодара Артем Анацкий.

По его словам, в рамках переговоров по строительству новых трамвайных линий прорабатывают экономические, юридические и технические аспекты проектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Во время встречи представители власти также обсудили с общественниками рабочие варианты прохождения трамвайных путей в Восточно-Кругликовский микрорайон.

Один из вариантов предполагает провести маршрут через переулки Новосельский и Калининский. Для этого потребуется снести от 36 до 60 частных домов, что потребует дополнительно более 1 млрд расходов из городского бюджета. Кроме того, на судебные разбирательства с владельцами домов, попадающих под снос, уйдет не менее 5 лет.

Второй вариант предполагает проведение маршрута через улицу Жлобы. Он будет длиннее первого варианта на 600 метров и потребует 4 дополнительных минуты в пути для трамваев.

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