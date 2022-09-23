Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре представили проект трамвайной ветки на пересечении Московской и Островского

Общество
23.09.2022 21:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-predstavili-proekt-tramvajnoj-vetki-na-peresechenii-moskovskoj-i-ostrovskogo
Видео канала «Кубань 24»

У основных трамвайных линий появятся ответвления в соседние микрорайоны.

Современные стрелочные переводы позволят составам быстро сворачивать в любую сторону. Возможность сойти с главной дороги поможет избежать транспортных заторов.

«При возникновении любых заторовых ситуаций нужно избегать выстраивания вагонов в ниточку. То есть, их необходимо направлять по измененным маршрутам», — сказал главный инженер МУП «КТТУ» Геннадий Фролов.

Несмотря на доводы специалистов, без дискуссии с общественниками на встрече не обошлось. У них свое видение идеальной транспортной развязки:

— Я считаю, что такая конфигурация не самая оптимальная. Я считаю, что нынешняя, Х-образная, более оптимальная. К ней добавить вот эту часть, связку Красных Зорь и Московской. 

Развитие перекрестка улиц Московской и Островского — это начальный этап реализации недавнего концессионного соглашения, в результате которого будет построена новая трамвайная ветка. Она протянется от Западного депо до «Немецкой деревни», будет поворачивать к «Городу спорта» и упираться в улицу Московскую.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. Сочинский водоканал намерен взыскать 5 млн рублей с застройщика, повредившего водовод
  3. В Усть-Лабинском районе женщина погибла под колесами автобуса
  4. В Ставрополе пьяного мужчину в последний момент спасли от прыжка с балкона. Видео
  5. В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
  6. Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях