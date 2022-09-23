В Краснодаре представили проект трамвайной ветки на пересечении Московской и Островского
У основных трамвайных линий появятся ответвления в соседние микрорайоны.
Современные стрелочные переводы позволят составам быстро сворачивать в любую сторону. Возможность сойти с главной дороги поможет избежать транспортных заторов.
«При возникновении любых заторовых ситуаций нужно избегать выстраивания вагонов в ниточку. То есть, их необходимо направлять по измененным маршрутам», — сказал главный инженер МУП «КТТУ» Геннадий Фролов.
Несмотря на доводы специалистов, без дискуссии с общественниками на встрече не обошлось. У них свое видение идеальной транспортной развязки:
— Я считаю, что такая конфигурация не самая оптимальная. Я считаю, что нынешняя, Х-образная, более оптимальная. К ней добавить вот эту часть, связку Красных Зорь и Московской.
Развитие перекрестка улиц Московской и Островского — это начальный этап реализации недавнего концессионного соглашения, в результате которого будет построена новая трамвайная ветка. Она протянется от Западного депо до «Немецкой деревни», будет поворачивать к «Городу спорта» и упираться в улицу Московскую.
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