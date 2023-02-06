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В ночь на 7 февраля Краснодар накроет непогода

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-noch-na-7-fevralya-krasnodar-nakroet-nepogoda
В ночь на 7 февраля Краснодар накроет непогода
Фото пресс-службы администрации Краснодара

По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки краевую столицу ждет ухудшение погоды — понижение температуры до минусовых отметок и снег. В связи с этим ночью на дорогах будут дежурить 43 снегоуборочные машины.

По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, спецтехнику подготовили еще в выходные. Для борьбы с обледенением дорог задействуют 43 комбинированные машины. В первую очередь расчистку от снега и обработку будут вести на путепроводах и магистралях.

В случае необходимости строительные организации города предоставят еще 24 машины. Администрации внутригородских округов могут привлечь еще 88 единиц техники.

Обработкой и расчисткой тротуаров и подземных переходов займутся специалисты Мусороуборочной компании. Для этого задействуют 34 единицы техники и около 670 человек в смену. В Краснодаре установлено более 2 тыс. контейнеров с противогололедной смесью.

За расчистку придомовых территорий отвечают управляющие компании или ТСЖ. Им направили соответствующие уведомления.

Ситуацию на дорогах контролируют специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и ЕДДС, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае прогнозируют сильный дождь и снег в начале недели. Объявлено штормовое предупреждение по сильному ветру и волнению моря, а также о лавиноопасности на 6-8 февраля. В Новороссийске 6 февраля начался ураган, порывы ветра достигают 30-33 м/с.

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