В ночь на 7 февраля Краснодар накроет непогода
По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки краевую столицу ждет ухудшение погоды — понижение температуры до минусовых отметок и снег. В связи с этим ночью на дорогах будут дежурить 43 снегоуборочные машины.
По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, спецтехнику подготовили еще в выходные. Для борьбы с обледенением дорог задействуют 43 комбинированные машины. В первую очередь расчистку от снега и обработку будут вести на путепроводах и магистралях.
В случае необходимости строительные организации города предоставят еще 24 машины. Администрации внутригородских округов могут привлечь еще 88 единиц техники.
Обработкой и расчисткой тротуаров и подземных переходов займутся специалисты Мусороуборочной компании. Для этого задействуют 34 единицы техники и около 670 человек в смену. В Краснодаре установлено более 2 тыс. контейнеров с противогололедной смесью.
За расчистку придомовых территорий отвечают управляющие компании или ТСЖ. Им направили соответствующие уведомления.
Ситуацию на дорогах контролируют специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и ЕДДС, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае прогнозируют сильный дождь и снег в начале недели. Объявлено штормовое предупреждение по сильному ветру и волнению моря, а также о лавиноопасности на 6-8 февраля. В Новороссийске 6 февраля начался ураган, порывы ветра достигают 30-33 м/с.
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