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Сильный дождь и снег ожидаются в Краснодарском крае в начале недели

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnyj-dozhd-i-sneg-ozhidayutsya-v-krasnodarskom-krae-v-nachale-nedeli
Сильный дождь и снег ожидаются в Краснодарском крае в начале недели
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На юге России в ближайшие дни ожидается опасная погода. В Краснодарском крае пройдут сильные дожди, снег и мокрый снег, на деревьях будет образовываться лед. В Новороссийске ветер усилится до 33 м/с.

«Это будет так называемая новороссийская бора. Она появляется при ветре восточной фазы — воздушные массы переваливаются через горный хребет и обрушиваются на Новороссийск», — сказал Вильфанд.

В начале недели в горах Кубани будут неблагоприятные условия для занятий горнолыжным спортом, предупредил синоптик. Однако эти осадки принесут пользу для дальнейших катаний.

«Хочу напомнить, что Олимпиада в Сочи начиналась именно 6 февраля, потому что в этом регионе даже в середине января не так часто открывается горнолыжный сезон. Сейчас не все трассы открыты еще, но после этих снегопадов будут работать все они», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Читайте также: штормовое предупреждение по сильному ветру и волнению моря объявлено в Краснодарском крае.

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