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В Москве арестовали еще троих подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту

Происшествия
17.10.2022 11:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-moskve-arestovali-eshhe-troih-podozrevaemyh-po-delu-o-terakte-na-krymskom-mostu
В Москве арестовали еще троих подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Басманный суд Москвы 17 октября поместил под стражу троих подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту.

Суд рассмотрел ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря в отношении Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Их обвиняют в причастности к совершению теракта на Крымском мосту, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Симферополе арестовали пятерых подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. Они будут находиться под арестом до 8 декабря. ФСБ 12 октября сообщило, что организатором теракта на Крымском мосту стало ГУ разведки минобороны Украины. Следствие предполагает, что водитель взорвавшейся на Крымском мосту фуры не знал, что везет взрывчатку.

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