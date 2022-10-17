В Москве арестовали еще троих подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Басманный суд Москвы 17 октября поместил под стражу троих подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту.

Суд рассмотрел ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря в отношении Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Их обвиняют в причастности к совершению теракта на Крымском мосту, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Симферополе арестовали пятерых подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. Они будут находиться под арестом до 8 декабря. ФСБ 12 октября сообщило, что организатором теракта на Крымском мосту стало ГУ разведки минобороны Украины. Следствие предполагает, что водитель взорвавшейся на Крымском мосту фуры не знал, что везет взрывчатку.