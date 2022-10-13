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РИА «Новости»: водитель взорвавшейся на Крымском мосту фуры не знал, что везет взрывчатку

Происшествия
13.10.2022 08:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/ria-novosti-voditel-vzorvavshejsya-na-krymskom-mostu-fury-ne-znal-chto-vezet-vzryvchatku
РИА «Новости»: водитель взорвавшейся на Крымском мосту фуры не знал, что везет взрывчатку
Фото из соцсетей

Новую информацию о теракте на Крымском мосту сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, погибший водитель грузовика, предварительно, не подозревается силовиками в причастности к совершению теракта. Предположительно, мужчина не знал, что исполняет преступный заказ и везет взрывчатку.

Сейчас по уголовному делу о подрыве моста задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ФСБ РФ 12 октября сообщили, что теракт на Крымском мосту, который произошел рано утром 8 октября, организовало Главное управление минобороны Украины во главе с Кириллом Будановым. Взрывчатку спрятали в рулоны со строительной пленкой на 22 паллета. В начале августа его отправили из порта Одессы в болгарский Русе.

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