РИА «Новости»: водитель взорвавшейся на Крымском мосту фуры не знал, что везет взрывчатку

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Новую информацию о теракте на Крымском мосту сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, погибший водитель грузовика, предварительно, не подозревается силовиками в причастности к совершению теракта. Предположительно, мужчина не знал, что исполняет преступный заказ и везет взрывчатку.

Сейчас по уголовному делу о подрыве моста задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ФСБ РФ 12 октября сообщили, что теракт на Крымском мосту, который произошел рано утром 8 октября, организовало Главное управление минобороны Украины во главе с Кириллом Будановым. Взрывчатку спрятали в рулоны со строительной пленкой на 22 паллета. В начале августа его отправили из порта Одессы в болгарский Русе.