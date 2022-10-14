В Симферополе арестованы пять подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту
По решению Киевского районного суда Симферополя подозреваемые будут находиться под арестом до 8 декабря.
Об аресте Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
«В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря», — сказал собеседник агентства.
Адвокаты двоих подозреваемых подтвердили факт избрания их подзащитным меры пресечения. При этом о подробностях дела говорить отказались.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 октября ФСБ сообщило, что организатором теракта на Крымском мосту стало ГУ разведки минобороны Украины. По версии следствия, для исполнения теракта привлекли граждан Украины: 51-летнего Романа Соломко, 47-летнего Михаила Цюркало и 43-летнего Дениса Ковача. А также граждан Грузии Сандро Иносаридзе, брокера по имени Леван и гражданина Армении Артура Терчаняна. Следствие предполагает, что водитель взорвавшейся на Крымском мосту фуры не знал, что везет взрывчатку.
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