В морпорту Туапсе 23 июля закроют движение судов из-за тренировочных стрельб

Во вторник в акватории морского порта Туапсе с 11:00 до 15:00 силы Новороссийской военно-морской базы проведут практические учения с проведением стрельб.

На время учений в районе туапсинского морпорта и на подходах к нему запретят движение судов и маломерных плавсредств.

Жителей и гостей города призвали не бояться звуков стрельбы и сохранять спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотники атаковали Туапсе в ночь на 22 июля. С 03:17 до 04:20 силами ПВО отражена атака БПЛА на гражданские объекты. Всего в небе над Туапсе уничтожили восемь дронов.

Из-за обломков беспилотника на территории Туапсинского НПЗ возник пожар. Его потушили в 8:01.

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