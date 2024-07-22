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Учения со стрельбами пройдут утром и вечером 23 июля в морпорту Новороссийска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ucheniya-so-strelbami-projdut-utrom-i-vecherom-23-iyulya-v-morportu-novorossijska
Учения со стрельбами пройдут утром и вечером 23 июля в морпорту Новороссийска
Фото Алины Сорокиной, «Кубань 24»

Силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения в акватории новороссийского морского порта.

Военные будут отрабатывать отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

В связи с этим жители и гости города-героя 23 июля с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 могут слышать звуки стрельбы, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: утром 18 июля в Новороссийске звучали сирены из-за атаки безэкипажных катеров. В Минобороны РФ сообщили, что ночью в Черном море уничтожили 10 безэкипажных катеров.

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