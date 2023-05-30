В Краснодарском крае 30 мая продолжатся работы по откачке воды с подтопленных территорий.

По данным министерства ГО и ЧС Краснодарского края, в Лабинском районе подтопленными остаются 34 придомовые территории. Подтопленных домов нет. Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду.

В Курганинский район в связи с разрушением обводного канала к ночи подтопило придомовые территории на улицах Островского и Гастелло. Были подтоплены 20 дворов, в 10 домов зашла вода.

Ночью в район направили две автоцистерны краевой противопожарной службы с пожарными расчетами и насосной станцией АНД-100. Также для ликвидации последствий разрушения канала на место прибыли специалисты Армавирского и Гулькевичского отрядов «Кубань-СПАС» с мотопомпами, сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за обильных осадков в Лабинском, Курганинском, Новокубанском и Кущевском районах 26 и 27 мая подтопило 1 тыс. 320 придомовых территорий и 520 домов. В Курганинске вечером 29 мая из-за грунтовых вод частично разрушился обводной канал в районе улицы Островского. В результате вечером на улице Островского было подтоплено 20 придомовых территории, на улице Гастелло — 8 придомовых территорий. Обводной канал перекрыли полностью.

В Краснодарском крае до 31 мая действует штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках.