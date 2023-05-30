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В Курганинске подтопленными остаются 20 придворовых территорий

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kurganinske-podtoplennymi-ostayutsya-20-pridvorovyh-territorij
В Курганинске подтопленными остаются 20 придворовых территорий
Фото t.me/mchs_kuban

По данным МЧС на 9:00 30 мая в Курганинске подтопленными остаются 20 придворовых территорий. Подтопленных домов нет.

В ночь на 30 мая специалисты провели работы по перекрытию обводного канала и полностью ограничено поступление воды на улицы Островского и Гастелло. Обустроили 5 дополнительных каналов для отвода воды в реку Кукса. Продолжают обустраивать дополнительные каналы и откачивать воду с придомовых территорий.

Последствия подтоплений в Курганинском районе ликвидируют более 160 человек и 67 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Курганинске вечером 29 мая из-за грунтовых вод частично разрушился обводной канал в районе улицы Островского. В результате вечером на улице Островского было подтоплено 20 придомовых территории, на улице Гастелло — 8 придомовых территорий. Обводной канал перекрыли полностью.

В результате интенсивных осадков в Лабинском, Курганинском, Новокубанском и Кущевском районах 26 и 27 мая подтопило 1 тыс. 320 придомовых территорий и 520 домов. Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 31 мая.

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