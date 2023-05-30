По данным МЧС на 9:00 30 мая в Курганинске подтопленными остаются 20 придворовых территорий. Подтопленных домов нет.

В ночь на 30 мая специалисты провели работы по перекрытию обводного канала и полностью ограничено поступление воды на улицы Островского и Гастелло. Обустроили 5 дополнительных каналов для отвода воды в реку Кукса. Продолжают обустраивать дополнительные каналы и откачивать воду с придомовых территорий.

Последствия подтоплений в Курганинском районе ликвидируют более 160 человек и 67 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.